REGENSBURG. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde ein 25-Jähriger am Sonntagvormittag verletzt. Ein bislang unbekannter Täter setzte bei der körperlichen Auseinandersetzung einen spitzen Gegenstand ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen zu dem Vorfall werden gesucht.

Am Sonntagmorgen, den 19. Mai gegen 07:45 Uhr, gerieten zwei männliche Personen im Bereich des Domplatzes in Regensburg in Streit. Der Täter war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zuvor in einer umliegenden Diskothek. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde der 25-Jährige mit einem spitzen Gegenstand im Halsbereich verletzt. Der unbekannte Kontrahent floh von der Örtlichkeit noch vor dem Eintreffen der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat mittlerweile die Ermittlungen in einem versuchten Tötungsdelikt übernommen.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 25 - 30 Jahre

ca. 1,80m groß

Brille

Schwarze Jacke mit schräg umgehängter Bauchtasche

rotbraunes Kopfhaar

Zeugen des Geschehens, oder wer Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sich unter der 0941/5062888 zu melden.