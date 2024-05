785. Verdächtiger Gegenstand – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 22.05.2024, in den frühen Morgenstunden, ging beim Polizeipräsidium München eine Meldung ein, dass im Bereich des Israelischen Generalkonsulats in der Barerstraße ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden wurde. Dabei handelte es sich um eine Plastikflasche, die vom äußeren Anschein her die Ähnlichkeit zu einer Brandflasche vermittelte. Dieser Gegenstand war in den umzäunten Vorhof des Konsulats geworfen worden. Der genaue Zeitpunkt wann dies passiert ist, ist bisher nicht bekannt.

In der Folge wurden notwendige Sicherheitsmaßnahmen rund um das Generalkonsulat durchgeführt. Der Gegenstand konnte letztendlich als ungefährlich festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen u. a. wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wurden vom Kommissariat 45 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen machen können, die in Zusammenhang mit dieser Straftat stehen? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.