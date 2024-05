POPPENRICHT. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Dienstag, 22. Mai, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Poppenricht und entwendeten dort Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Bewohner verließen am Dienstag gegen 09:00 Uhr ihr Einfamilienhaus in der Nähe von Poppenricht. Als das Ehepaar am Dienstagabend zu ihrem Wohnhaus zurückkehrte, mussten es feststellen, dass ein oder mehrere Täter in das Gebäude eingestiegen waren. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuckstücke im Wert eines 5-stelligen Eurobetrags.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg führte am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sie haben am Dienstag zwischen 09:00 und 19:00 Uhr im Bereich Poppenricht etwas Verdächtiges bemerkt und können sachdienliche Angaben zu dem Fall machen? Unterstützen Sie die Polizei bei Ihrer Ermittlungsarbeit und melden Sie sich als Zeuge unter der Rufnummer 09621-890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg.