WÜRZBURG / INNENSTADT. Bereits am Freitagnachmittag kam es zwischen einem Unbekannten und mehreren Jungen in einer Straßenbahn zu einer Belästigung, in welcher der Mann unter anderem sein Geschlechtsteil vorzeigte. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitagnachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, trat ein Exhibitionist in der Straßenbahnlinie 5 zwischen der Haltestelle Juliuspromenade und Sanderring auf. Der Tatverdächtige zeigte einer Gruppe von Kindern sein Geschlechtsteil. Dem aktuellen Sachstand nach, lief der Mann mit heruntergelassener Hose in der Straßenbahn umher und ging hierbei mehrere Fahrgäste an. Der Mann stieg anschließend an der Haltestelle Sanderring aus, beschädigte dort das Mobiltelefon eines Kindes und konnte an der Haltestelle zunächst durch einen aufmerksamen Zeugen festgehalten werden. Der Mann konnte sich jedoch kurze Zeit später unerkannt in Richtung Ringpark entfernen.

Die gesuchte Person kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Kräftige Gestalt

Circa 25 Jahre alt

Trug eine schwarze Cap mit weißem Adidas Emblem sowie ein Halstuch

Trug einen schwarzen Adidas-Pullover, eine lange Jogginghose, sowie schwarze Turnschuhe

Hatte einen kleinen schwarzen Rucksack dabei

Personen, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben, durch den Mann angegangen wurden, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei in Würzburg in Verbindung zu setzen.