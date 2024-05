SIMBACH B. LANDAU, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Dienstag, 21.05.2024, kam es gegen 18.30 Uhr, in einer Wohnung einer Arbeiterunterkunft zu einen Polizeieinsatz.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar sind am Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in der Eggenfeldener Straße alarmiert worden, da ein 35-jähriger Mann offenbar randalierte. In der Folge soll der 35-Jährige einen 29-Jährigen mit einem Messer bedroht und versucht haben, auf ihn einzustechen. Der 29-Jährige konnte den Angriff abwehren und sich in Sicherheit bringen; er wurde leicht verletzt. Der 35-Jährige flüchtete daraufhin zunächst mit seinem Motorroller – er konnte am Mittwoch, gegen 01.00 Uhr im Bereich Günzburg von dortigen Einsatzkräften im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den 35-Jährigen zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er ist am Mittwoch, 22.05.2024 dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.

Veröffentlicht: 23.05.2024, 07.15 Uhr