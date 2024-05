VEITSBRONN. (533) In der Zeit von Mittwoch (15.05.2024) bis Dienstag (21.05.2024) entwendeten Unbekannte eine große Anzahl an Wechselrichtern von einer Baustelle in Veitsbronn (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum entwendeten die Täter insgesamt elf Wechselrichter von einer Baustelle zwischen Kagenhof und Raindorf.

Die Wechselrichter haben einen Wert von rund 60.000 Euro.

Auf Grund des hohen Gewichts eines einzelnen Wechselrichters gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss, die ihr Diebesgut mittels eines ausreichend großen Kraftfahrzeug abtransportiert haben müssen.

Die Kriminalpolizei sicherte erste Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel