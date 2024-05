DEGGENDORF. Am Montag den 20.05.2024 konnten Beamte der Polizeiinspektion Deggendorf einen gestohlenen Land Rover feststellen. Gegen den Fahrer bestand zudem ein Auslieferungshaftbefehl aus Polen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Die Beamten der Polizei Deggendorf kontrollierten den Land Rover gegen 03.00 Uhr in der Graflinger Straße. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass unter anderem die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) sowie die Fahrzeugdokumente verändert bzw. gefälscht waren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die beiden polnischen Insassen zunächst vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Möglicherweise wurde der Land Rover im Wert einer höheren 5-stelligen Betrages Anfang des Jahres in Nordrheinwestfalen gestohlen. Der 46-jährige Beifahrer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Da gegen den 43-jährigen Fahrer ein offener Auslieferungshaftbefehl aus Polen bestand, wurde dieser nach gestriger (21.05.2024) Vorführung am Amtsgericht Deggendorf in eine JVA eingeliefert.

Die beiden Beschuldigten müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei strafrechtlich verantworten.

Veröffentlicht: 22.05.2024, 12.30 Uhr