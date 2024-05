778. Versuchte räuberische Erpressung – Haar

Am Mittwoch, 22.05.2024, gegen 01:10 Uhr, befand sich ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg am S-Bahnhof Gronsdorf. Dort wurde er durch eine bislang unbekannte männliche Person unter Vorhalten eines Messers nach Geld gefragt.

Der 25-Jährige nutzte die in diesem Moment einfahrende S-Bahn S6 in Richtung Ebersberg und flüchtete sich in einen Waggon. Der unbekannte Täter begab sich nicht in die S-Bahn und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige verständigte daraufhin den Notruf der Polizei. Die anschließend Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, er sprach deutsch mit jugendtypischer Wortwahl; bekleidet mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover, dunkle Hose; war maskiert mit einer weißen FFP-2-Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofes Gronsdorf Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

779. Staatsschutzrelevantes Delikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Untersendling

Am Montag, 20.05.2024, gegen 10:15 Uhr, wurde ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich Untersendling durch einen 40-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, angesprochen.

Dieser zeigte dem 22-Jährigen, welcher einen dunkleren Hauttyp hat, unter dem Ausruf „Heil Hitler“, gleichzeitig eine verbotene Grußformel. Der 22-Jährige verständigte daraufhin den Notruf der Polizei.

Die Polizeibeamten konnten den 40-jährigen Tatverdächtigen an der Tatörtlichkeit antreffen und festnehmen. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angezeigt.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

780. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Freitag, 17.05.2024, gegen 08:00 Uhr, befand sich ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München in der U-Bahnlinie U2 in Richtung Feldmoching. Als der 53-Jährige die U-Bahn an der Haltestelle Sendlinger Tor verließ, sagte er zweimal in Folge lautstark „Sieg Heil“. Eine Zeugin verständigte daraufhin den Notruf 110 der Polizei.

Als die Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, war der 53-Jährige zunächst nicht mehr vor Ort. Er konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

781. Einbruch in Großhandelsmarkt – Oberschleißheim

In der Nacht von Montag, 20.05.2024, 17:00 Uhr, auf Dienstag 21:05.2024, 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Großhandelsmarkt. Aus diesem entwendeten die Täter aus einem unversperrten Rollcontainer mehrere Tausend Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kreuzstraße, Hicklstraße und Ingolstädter Landstraße (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

782. Größerer Polizeieinsatz – Ramersdorf

Am Dienstag, 21.05.2024, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem Nachbarschaftsstreit zwischen mehreren Beteiligten im Alter von 25 bis 57 Jahren, alle mit Wohnsitz in München.

Der Streit eskalierte und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher auch ein Pfefferspray und ein Messer zum Einsatz kamen. Eine unbeteiligte Zeugin verständigte daraufhin die Polizei.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten die Beteiligten vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Beteiligte aus den jeweiligen Gruppen wurden leicht verletzt.

Die vorläufig Festgenommenen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

783. Diebstahl aus Geschäft; Täterermittlung durch DNA-Spuren – Trudering

Im Zeitraum Dienstag, 24.10.2023, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 25.10.2023, 07.00 Uhr, verschaffte sich eine männliche Person gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft. Im Geschäft selber wurden zwei Spielautomaten aufgehebelt und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendet. Im Anschluss konnte sich der unbekannte Täter unbemerkt vom Tatort entfernen.

Am Tatort konnten DNA-Spuren gesichert werden, die mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes einem Täter zugeordnet werden konnten. Es handelt sich um einen 43-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit mit unbekanntem Wohnsitz. Der Aufenthaltsort ist bislang nicht bekannt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

784. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Kleinkraftrad; eine Person verletzt – Neuperlach

Am Dienstag, 21.05.2024, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger im Landkreis Aichach-Friedberg mit einem Mercedes Kleintransporter auf dem Karl-Marx-Ring in Richtung der Tribulaunstraße. Auf dem Fahrstreifen rechts neben ihm, fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kwang Yang Kleinkraftrad in die gleiche Richtung.

Auf Höhe der Hausnummer 8 wollte der 38-Jährige nach rechts abbiegen, um dort in eine Baustelle einzufahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. In der Folge stürzte der 23-Jährige auf die Fahrbahn. Er verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.