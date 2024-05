GRAFENAU. Am gestrigen Nachmittag (21.05.2024) geriet eine Lagerhalle in Großarmschlag in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zunächst wurde der Integrierten Leitstelle gegen 16.45 Uhr der Brand von Paletten, die an der Lagerhalle in Altenstein gelagert waren, gemeldet. Der Brand griff schließlich auch auf die Lagerhalle über. Durch alarmierte Feuerwehrkräfte konnte die brennende Halle gegen 19.00 Uhr gelöscht werden. Personen konnten das Gebäude frühzeitig verlassen und befanden sich nicht in Gefahr.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ebenso kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Aussagen zur Brandursache getroffen werden.

Veröffentlicht: 22.05.2024, 10.00 Uhr