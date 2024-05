HASSFURT, LKR. HASSBERGE. Am Samstagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten gekommen. Ein 44-Jähriger soll im Verlauf einer Streitigkeit einen 35-Jährigen körperlich angegangen und ihm lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, ist es in der Hofheimer Straße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen, in dessen Verlauf der Tatverdächtige den 35-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand lebensbedrohlich am Hals verletzt haben soll. Die hinzugerufenen Streifen der Hassfurter Polizei konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Der Geschädigte wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt. Glücklicherweise befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Sonntag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.