BAYREUTH. Vergangene Woche brach ein Unbekannter in Bayreuther Geschäftsräume ein und entwendete Bargeld.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Friseursalon, einem Lebensmittelgeschäft und einer Gesundheitspraxis in der Bahnhofstraße in Bayreuth. Der Unbekannte hebelte hierfür Türen und Fenster auf, durchwühlte die Geschäftsräume und erbeutete Bargeld in Höhe von insgesamt knapp 700 Euro. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen. In einem Fall sind Videoaufzeichnungen vom Täter vorhanden.

Sollte jemand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Bahnhofstraße Feststellungen getroffen haben, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten, wird dieser gebeten, sich mit der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Tel.-Nr. 0921/5062130 in Verbindung zu setzen.