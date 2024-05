WEISSENHORN. Eine in der Stadthalle stattfindende Wahlkampfveranstaltung der AfD sowie eine unweit durchgeführte Gegenversammlung verliefen in den späten Nachmittags- und Abendstunden friedlich und ohne Zwischenfälle.

Die Wahlkampfveranstaltung der AfD fand am 21.05.2024 von 18:00 bis 21:45 Uhr in den Räumlichkeiten der Stadthalle statt. Während der Veranstaltung trat der zuvor in Kaufbeuren ebenfalls im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung sprechende Spitzenkandidat der AfD, Herr Krah, als Redner auf. Gleichzeitig versammelte sich eine Vielzahl von Personen im Bereich des Stadtparks zu einer Gegenversammlung mit dem Thema „Weißenhorn gegen Rechts, Weißenhorn ist bunt“ unter freiem Himmel.

Die Wahlkampfveranstaltung in der Stadthalle besuchten rund 60 Personen. Zur Teilnahme an der Gegenversammlung im Stadtpark fanden sich etwa 320 Teilnehmer ein.

Die Versammlung sowie die Veranstaltung verliefen friedlich und ohne Störungen.

