WEILER-SIMMERBERG. Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der B308 zwischen Simmerberg und Auers (Landkreis Lindau) ist eine Autofahrerin schwer verletzt wurden. Laut bisherigen Erkenntnissen war die Autofahrerin in Richtung Simmerberg unterwegs, als ihr ein Lkw mit Anhänger entgegenkam. Laut Zeugen geriet der Auflieger des Lkws ohne erkennbare Ursache ins Schleudern und geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn, wo die 55-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Dadurch schleuderte der Pkw in das angrenzende Feld.

Die daraufhin alarmierten Feuerwehren aus Simmerberg, Ellhofen und Oberreute befreiten die eingeklemmte 55-Jährige aus ihrem Pkw, bevor sie mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe Klinik geflogen wurde.

Die Bundesstraße war während den Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden gesperrt.

Laut ersten Einschätzungen von Rettungsdienst und Notarzt bestehe keine Lebensgefahr für die Autofahrerin, gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

(PI Lindenberg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).