MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN. Im Laufe des Wochenendes haben bislang Unbekannte Gasflaschen im Wert von mehreren hunderttausend Euro entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Pfingstmontag, 17:30 Uhr, haben sich Unbekannte Zugang zu dem umzäunten Außengelände einer Firma in der Straße "Spitzwasen" verschafft. Hier entwendeten die Täter eine mittlere dreistellige Anzahl an gefüllten Gasflaschen im Wert von rund 300.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Aufgrund der Menge an Diebesgut gehen die Ermittler von mehreren Tätern mit mindestens einem größeren Fahrzeug aus.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.