WEITRAMSDORF, LKR. COBURG. In der Nacht auf Sonntag versuchte ein zunächst unbekannter Täter in eine Apotheke in Weitramsdorf einzubrechen. Eine Streife der Polizei Coburg nahm daraufhin einen Tatverdächtigen fest. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag um 4 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, der offenbar gerade versuchte, in eine Apotheke in der Coburger Straße einzubrechen. Nachdem dies fehlschlug, flüchtete der Täter. Der Zeuge verständigte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab, aufgrund derer die Beamten einen 24-jährigen Tatverdächtigen am Ortseingang Weitramsdorf festnehmen konnten. Die Polizisten überprüften die Personalien des Mannes und stießen dabei auf zwei offene Haftbefehle gegen ihn. Infolge dessen lieferten sie den 24-Jährigen aus dem Raum Neustadt bei Coburg in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchdiebstahls übernommen.