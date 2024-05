LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN, EBERSBERG, ERDING, MIESBACH, MÜHLDORF A. INN, ROSENHEIM und TRAUNSTEIN. Im Zeitraum von Anfang April bis Anfang Mai kam es in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Erding, Miesbach, Mühldorf, Rosenheim und Traunstein zu einer Einbruchsserie in sogenannte Hofläden bzw. Selbstbedienungs-Hütten. Nachdem die Tatverdächtigen zunächst jeweils unerkannt flüchten konnten, wurden diese im Zuge umfangreicher Ermittlungen mehrerer Dienststellen festgenommen.

In der Zeit vom 2. April 2024 bis zum 5. Mai 2024 kam es in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Erding, Miesbach, Mühldorf, Rosenheim und Traunstein zu einer Einbruchsserie in Hofläden bzw. Selbstbedienungs-Hütten für Lebensmittel wie z.B. Eier und Nudeln. Die Täter hebelten dabei Automaten und Geldkassetten an den Tatorten auf und konnten jeweils unerkannt mit der Tatbeute flüchten.

Umfangreiche Ermittlungen und operative Maßnahmen der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn, führten in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, der zivilen Einsatzgruppe der Zentralen Einsatzdienste Rosenheim, der Polizeiinspektion Bad Aibling, der Polizeiinspektion Rosenheim und den weiteren betroffenen Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zur Ermittlung zweier Täter.

Bei den durch das Amtsgericht angeordneten Wohnungsdurchsuchungen konnten am 8. Mai 2024 bei beiden Tatverdächtigen belastendes Beweismaterial, wie die Tatkleidung, Einbruchswerkzeuge und Diebesgut, aufgefunden werden.

Das Duo besteht aus einem heranwachsenden Rosenheimer und einem Jugendlichen aus dem Landkreis Rosenheim. Die Beiden hatten es auf die Kassen bzw. Bargeldeinnahmen in den Hofläden abgesehen.

Insgesamt 25 Eigentumsdelikte werden nun den beiden jungen Männern vorgeworfen. Der bei den Taten entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Der Gesamtbetrag der gestohlenen Einnahmen beläuft sich auf einen Wert im unteren vierstelligen Euro-Bereich.