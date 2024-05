1058 – Fahrräder entwendet

Hochzoll – Im Zeitraum von Sonntag (19.05.2024), 16.00 Uhr bis Montag (20.05.2024), 11.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec in der Mittenwalder Straße am Kuhsee. Das Rad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Es entstand ein Beuteschaden von rund 1.500 Euro.

Hochzoll – Am gestrigen Montag (20.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr ein abgesperrtes E-Bike in der Friedberger Straße. Es entstand ein Beuteschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1059 – Diebstahl aus Paketauto

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (15.05.2024), 18.00 Uhr bis Donnerstag (16.05.2024), 06.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Auto eines Paketzustellers in der Sanderstraße und entwendeten fünf Pakete.

Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1060 – Verkehrsunfall – Radfahrer leicht verletzt

Firnhaberau – Am gestrigen Montagnachmittag (20.05.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen Autofahrerin und einem 59-jährigen Fahrradfahrer.

Gegen 15.00 Uhr fuhr die 19-Jährige auf dem Oberen Auweg in Richtung Norden. Beim Linksabbiegen auf die Gersthofer Straße übersah sie offenbar den auf dem Radweg fahrenden 59-Jährigen und touchierte diesen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

1061 – Beschädigungen an Autos

Hochfeld – In der Nacht von Samstag (18.05.2024), 23.00 Uhr auf Sonntag (19.05.2024), 11.00 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos am Alten Postweg.

Ein bislang unbekannter Täter besprühte mit einem schwarzen Lack drei geparkte Fahrzeuge am Alten Postweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Lechhausen – Im Tatzeitraum von Samstag (18.05.2024), 14:20 Uhr bis Montag (20.05.2024), 17:45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto in der Widderstraße.

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Ford in der Widderstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der rechten hinteren Fahrzeugseite Kratzer im Lack fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1062 – Rollerdiebe auf Flucht festgenommen

Haunstetten/Siebenbrunn – In der heutigen Nacht auf Dienstag (21.05.2024) flüchteten ein 14-Jähriger und ein 33-jähriger Mann auf einem Roller vor der Polizei.

Gegen 02.00 Uhr versuchte eine Polizeistreife die Beiden aufgrund von mehreren Verkehrsverstößen auf dem Roller in der Postillionstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Dieser Aufforderung kamen sie jedoch nicht nach. Der 14-Jährige und der 33-Jährige flüchteten zu Fuß auf der Roggenstraße in Richtung Osten.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beiden mit einer eingesetzten Drohne auf einem nahegelegenen Feld festgestellt und anschließend festgenommen werden.

Bei der Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, dass dieser unrechtmäßig entwendet wurde.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls eines Rollers.

1063 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Hochfeld – In der Nacht von Sonntag (19.05.2024) auf Montag (20.05.2024) besprühten bislang unbekannte Täter ein Zugabteil im Bereich der Bahnanlage in der Firnhaberstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die bislang unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1064 – Hauswand beschädigt

Pfersee – Am Samstagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus und einer Bushaltestelle.

Bislang unbekannte Täter brachten in etwa 3 bis 4 Metern Höhe ein Schild mittels Gipses an einer Fassade eines Mehrfamilienhausees in der Hessenbachstraße an. Zudem wurde in gleicher Art und Weise ein Schild an einer nahegelegenen Bushaltestelle angebracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung nach dem Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.