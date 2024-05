RIEDEN/ENSDORF. Lkr. Amberg-Sulzbach. In der Nacht von Freitag, 17.05. auf Samstag 18.05., entwendeten unbekannte Täter einen Tresor aus einer Filiale einer Bäckereikette in Rieden. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich, dafür dürfte der verursachte Sachschaden in die Tausende gehen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und betrachtet den Fall als Teil einer Serie von angegangenen Bäckereifilialen.

In der Nacht von Freitag, den 17. Mai auf Samstag, 18.Mai 24 haben bislang Unbekannte die Bäckereifiliale in Rieden in der Paul-Gerhardt-Straße angegangen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten den Tresor. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Der entstandene Sachschaden beim Eindringen in das Gebäude und beim Entwenden des Tresors liegt weitaus höher.

Im gleichen Tatzeitraum wurde in die Filiale einer Bäckerei in der Dr.-Zitzelsberger-Straße in Ensdorf eingebrochen. Hier machten sich die Täter an den Spinden der Beschäftigten zu schaffen und waren offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht hier noch nicht fest. Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen im Vilstal liegt nahe.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und betrachtet die Fälle als Teil einer Serie von Einbrüchen in Bäckereifilialen, die in den Räumen von verschiedenen Discountern untergebracht ist. In diesem Zuge wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Wer Hinweise zu dem beschriebenen Fall geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der 09621/8900 zu melden.