REGENSBURG. Am Montag, den 20. Mai 2024, brachen bislang unbekannte Täter in eine Fima in der Dr.-Gessler-Straße in Regensburg ein und entwendeten ein Geldbehältnis. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In den frühen Morgenstunden verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Regensburger Firma, welche ihren Sitz in der Dr.-Gessler-Straße hat. Die Innenräume wurden durchwühlt. Letztendlich konnten die Täter ein Geldbehältnis mit mehreren 1000 Euro Bargeld entwenden und in unbekannte Richtung flüchten.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer war am Montag, den 20. Mai, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 4:30 Uhr im Bereich der Dr.-Gessler-Straße unterwegs? Wer hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jede Beobachtung, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen, kann von Bedeutung sein!