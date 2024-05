WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagabend ging die Mitteilung über einen Mann bei der Polizei ein, der verfassungswidrige Parolen von sich gab und dazu den Hitlergruß zeigte. Beamte der Würzburger Polizei trafen den augenscheinlich erheblich Alkoholisierten an, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Würzburg übernommen.

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, erreichte die Polizei ein Notruf von Passanten. Demzufolge hielt sich in der Juliuspromenade ein Mann auf, der lautstark verfassungswidrige Parolen rief und auch den Hitlergruß zeigte.

Die Würzburger Polizei konnte den alkoholisierten 39-Jährigen noch vor Ort antreffen. Er wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Würzburg geführt.