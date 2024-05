Mehrere Lkw-Reifen abmontiert - Polizei ermittelt

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte gleich von mehreren Fahrzeugen Reifen entwendet.

Dem Sachstand nach haben sich die Diebe zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 19:00 Uhr, Zugang zu der Lkw-Stellfläche an der B26 gegenüber des REWE-Markts verschafft, von mehreren Firmen-Lkw Reifen abmontiert und schließlich auch abtransportiert. Der Beuteschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Wer möglicherweise verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein VW Beetle ist am Freitagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, auf dem Stadtring in Höhe des City-Tunnels gegen den Bordstein gefahren und wurde dabei leicht beschädigt. Der VW war in Richtung Schönbornstraße unterwegs. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Kleinwagen mit Miltenberger Kennzeichen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der noch unbekannte Fahrer wird als möglicher Unfallzeuge gesucht.

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitagmorgen, 06:15 Uhr, wurden ein Baustellencontainer und eine danebenstehende Warnbake in der Dalbergstraße mit Farbe beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch den 17. Mai wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Zaun im Karolingerring angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht wurde erst am Wochenende polizeibekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.