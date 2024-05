IMMENSTADT. Zeugen beobachten in der Kemptener Straße gegen 23:00 Uhr eine augenscheinliche Bedrohungslage. Den Verdacht konnte die Polizei nach dem Kontakt mit den beteiligten Personen jedoch abschließend ausräumen.

Am Montag gegen 23:00 Uhr teilten Zeugen der Polizei eine vermeintliche Bedrohungslage in der Kemptener Straße mit. Dort sahen die Mitteiler im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Vor dem Pkw befand sich scheinbar eine weibliche Person, welche nach Wahrnehmung der Mitteiler von einer männlichen Person mit einer Waffe bedroht wurde.

Vor Ort konnte die Polizei das Fahrzeug nicht mehr antreffen. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte den Pkw im Bereich Immenstadt/Stein fest. Aufgrund der mitgeteilten Schusswaffe befanden sich Spezialeinsatzkräfte für die Kontaktaufnahme mit dem 26-Jährigen Fahrzeughalter im Einsatz.

Wie sich anschließend herausstellte, kam es zuvor zu keiner Bedrohungssituation. Der 26-jährige Mann hielt seinen Pkw an, da seiner 26-Jährigen Begleiterin unwohl war. Sie übergab sich anschließend in seinem Beisein vor dem Fahrzeug.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die 26-Jährige oder Unbeteiligte. Eine Schusswaffe fand die Polizei ebenfalls nicht auf.

