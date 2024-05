BAMBERG. Ein Taschendieb versuchte am Sonntagabend einem Mann sein Handy zu stehlen. Der Unbekannte scheiterte und flüchtete anschließend. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, lief ein 29-jähriger Bamberger die Hainstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Richard-Wagner-Straße bat ihn ein bislang unbekannter Mann darum sein Handy benutzen zu dürfen. Nachdem der 29-Jährige der Bitte nicht entsprach, fasste der unbekannte Täter in die Hosentasche des Bambergers und zog das Handy aus der Tasche. Als der 29-Jährige den Täter festhielt, verlor dieser das Handy und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

zirka 45 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß

schwarzes, kurzes, glattes Haar

dunkle Hautfarbe

dünne Statur

trug ein graugrünes Hemd und eine schwarze Hose

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.