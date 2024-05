VIECHTACH, LKR. REGEN. In der Nacht am Samstag (18.05.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter im Gemeindeteil Blossersberg ein Fahrzeug unter Ausnutzung der Keyless-Go-Technik. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ersten Erkenntnissen nach wurde der schwarze BMW in der Bürgermeister-Fischl-Straße zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr entwendet. Die bislang unbekannten Täter nutzten hierzu wohl die verbaute Keyless-Go-Technik aus. Der BMW hatte einen Zeitwert von ca. 25.000 Euro und war vor der Garage des Einfamilienhauses abgestellt; beide Originalschlüssel befinden sich nach wie vor beim Besitzer.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zum Diebstahl übernommen.

Zeugen, die in der Nacht am Samstag (18.05.2024) im Gemeindebereich Blossersberg, insbesondere in der Bürgermeister-Fischl-Straße, verdächtige Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 21.05.2024, 12.06 Uhr