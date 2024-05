774. Brandfall; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 16.05.2024, Nr. 760

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 14.05.2024, gegen 13:30 Uhr, im Bereich des Sperrengeschosses am Marienplatz zu einem Kabelbrand.

Ermittlungen des Kommissariats 13 (Branddelikte) ergaben, dass diese Kabel vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Am Samstag, 18.05.2024, wurde ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München gegen 03:15 Uhr im Bereich des Sendlinger-Tor-Platzes von Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich ein Tatverdacht gegen den 39-Jährigen, der daraufhin vorläufig festgenommen wurde.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn werden nun Ermittlungen bezüglich einer versuchten schweren Brandstiftung geführt.

775. Raubdelikt; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Samstag, 18.05.2024, gegen 02:30 Uhr, lernte ein 26-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland in einem Lokal eine bislang unbekannte männliche Person kennen. Als der 26-Jährige das Lokal verließ, folgte ihm die unbekannte männliche Person ungebeten. Als der 26-Jährige über einen Metallzaun flüchten wollte, wurde er hierbei durch den unbekannten Täter geschlagen und vom Zaun heruntergezogen. Im Anschluss entnahm der Angreifer mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Tasche des 26-Jährigen.

Bei dem Sturz vom Zaun verletzte sich der 26-Jährige schwer und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die anschließende Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur mit Bauchansatz, blonde Haare, blaue Augen, heller Teint; Bekleidung: Schwarze Jeansjacke, graue Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Müllerstraße, Pestalozzistraße und Holzstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

776. Raubdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Forstenried

Am Sonntag, 19.05.2024, gegen 03:00 Uhr, stand ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Taxi am Taxistand im Bereich der Tumblinger Straße, als ein unbekannter Mann als Fahrgast einstieg.

Der Unbekannte dirigierte den 74-Jährige zunächst in die Züricher Straße zu einer dort nicht existenten Hausnummer. Im weiteren Verlauf lotste der Unbekannte den 74-Jährigen in Richtung Forstenrieder Allee. Dort angekommen packte der Mann den 74-Jährigen am Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Taxifahrer übergab seine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld, woraufhin der Täter in eine angrenzende Grünanlage flüchtete. Ein zufällig vorbeikommender Passant verständigte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger im Umfeld des Tatortes festgenommen werden.

Es handelt sich hierbei um einen 44-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 44-Jährige wurde zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Es wurde kein Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin entlassen. Er wurde wegen räuberischer Erpressung angezeigt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

777. Branddelikt – Bogenhausen

Am Montag, 20.05.2024, informierten gegen 16:00 Uhr, mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen den Notruf aufgrund Flammen und Rauch, welche aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss schlugen. Sofort wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte ein 38-Jähriger Bewohner der Wohnung festgestellt werden, welcher selbst über seinen Balkon nach unten kletterte. Nachdem sich Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben, wurde er durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen.

Der Brand konnte von der Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden. Die Wohnung des 38-Jährigen ist derzeit nicht bewohnbar. Weitere Gebäudeteile wurden nicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Der 38-Jährige wurde der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt und wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Er wird wegen der versuchten schweren Brandstiftung angezeigt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.