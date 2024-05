HAUSEN, LKR. FORCHHEIM. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Bäckerei und entwendeten einen Tresor mit Bargeld.

Im Zeitraum von Sonntag, 18.45 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, drangen die Einbrecher in eine Bäckerei in der Forchheimer Straße ein. In einem Nebenraum brachen sie einen Tresor aus der Wand und flüchteten. In dem Tresor befand sich Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Forchheimer Straße gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.