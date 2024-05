STEINGADEN, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Montagnachmittag, den 20. Mai 2024, ereignete sich auf der Bundesstraße 17 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Dabei zog sich ein 47-jähriger Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Schongau übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Am 20. Mai 2024, gegen 16.35 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg mit seinem Motorrad auf der B17 von Füssen in Richtung Steingaden. In einer langgezogenen und unübersichtlichen Rechtskurve setzte er zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw eines 40-Jährigen aus Rheinland-Pfalz.

Trotz Ausweichmanövers des 40-Jährigen prallte der Kraftradfahrer in die Fahrerseite des Pkw´s. Durch den Aufprall wurde die hintere linke Türe des Fahrzeugs herausgerissen. Der Motorradfahrer wurde auf den rechten Fahrbahnstreifen zurückgeschleudert und blieb dort liegen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch Ersthelfer verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallörtlichkeit. Die beiden Insassen im Pkw blieben unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 30.000€.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.