NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Am vergangenen Freitag, 17.05.2024, sind Einsatzkräfte der Polizei Kelheim in ein Mehrfamilienhaus am Schwaigfeldring verständigt worden.

Kurz vor 23.00 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Streit zwischen einer 35-jährigen Frau und ihrem fünf Jahre jüngeren Partner. Dem bisherigen Ermittlungen nach soll die Frau im Verlauf der Auseinandersetzung dem Mann mit einem Küchenmesser eine Stichverletzung an der Schulter zugefügt haben. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun gegen die 35-Jährige wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung. Sie wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilchen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen und ein Kontaktverbot ausgesprochen.

Veröffentlicht: 21.05.2024, 10.30 Uhr