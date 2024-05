Tatverdächtiger gefilmt - Wer kennt ihn?

ERLENBACH AM MAIN / MILTENBERG. Am Samstagnachmittag hat ein junger Mann ein Hoftor in der Gartenstraße beschädigt. Glücklicherweise existieren Videoaufnahmen von der Tat, die den Täter und seine drei Begleiter im Detail zeigen. Die Beamten der Polizei Obernburg am Main haben die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, gingen vier junge Männer die Gartenstraße entlang. Augenscheinlich war die Stimmung unter den vieren heiter und gelöst als einer der Männer aus dem Nichts losrannte und im Sprung gegen ein Hoftor trat. Alle vier flüchteten unmittelbar vom Tatort. Das Hoftor wurde durch die Tat beschädigt. Die Polizeiinspektion Obernburg am Main hat die Ermittlung übernommen und geht von einer beginnenden vierstelligen Schadenssumme aus.

Die detaillierte Schilderung des Tatablaufs und die nachfolgende Beschreibung des Täters sowie seiner Begleiter ist möglich, da die Straftat in einem videoüberwachten Bereich stattfand.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Südländisches Äußere

Circa 18 Jahre, 175 cm, schlank

Weiße Sneaker, blaue Jeans, weißes Hemd

Dunkle Haare

Kein Bart, keine Brille

Die Zeugen können folgendermaßen beschrieben werden:

Zeuge 1

Südländisches Äußere

Circa 18 Jahre, 175 cm, schlank

Dunkle Hose, dunkle Kapuzenjacke, weißes T-Shirt, dunkle Sneaker mit weißer Sole

Zeuge 2

Südländisches Äußere

Circa 18 Jahre, 175 cm, kräftig

Dunkle Hose, blaues T-Shirt mit Aufdruck auf der Brust, dunkle Schuhe

Zeuge 3

Südländisches Äußere

Circa 18 Jahre, 175 cm, athletisch

Dunkle Hose, weiße Jacke, blaue Kapuze, weiße Sneaker

Dunkle Haare

Hinweise die zur Identifizierung der Personen beitragen können nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main entgegen. Tel. 06022/629-0.

Umweltverschmutzung - Passant schreitet ein

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagmittag machte ein Mann beim entsorgen seines Rasenschnitts alles falsch was man falsch machen konnte. Ein couragierter Passant lies dies jedoch nicht zu und schritt ein. Den Verantwortlichen erwartet nun ein Bußgeld.

Nach der Rasenpflege machte sich ein 45 Jahre alter Mann an die Entsorgung seines Rasenschnitts. Doch anstatt seinen Grünabfall der Verwertung zuzuführen, indem er ihn in die Biotonne wirft, zu einer Sammelstelle oder einem Wertstoffhof bringt, kam der Mann auf eine andere, für ihn teure Idee. Er stopfte seinen Rasenschnitt in Plastiksäcke und fuhr sie mit seinem Auto fort. An einem Waldstück hat der 45-Jährige die Säcke ausgeladen und sie ins Gehölz geworfen.

Ein Spaziergänger sah was der 45-jährige Mann dort trieb und sprach ihn darauf an. Auf frischer Tat ertappt, entschied sich der Verantwortliche dazu den Rasenschnitt im Wald zu verteilen und seinen Plastikmüll wieder einzusammeln.

Letztlich ist es nur dem aufmerksamen Spaziergänger zu verdanken, dass diese Plastiksäcke nicht in der Natur abgeladen wurden. Hätte der 45-Jährige seinen Rasenschnitt beim Wertstoffhof anstatt im Wald entsorgt, wären ihm die Kosten, die er nun zu erwartet hat, erspart geblieben.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit von Donnerstag, 18:30 Uhr, bis Freitag, 07:30 Uhr, wurde an einem grauen Ford Focus die Heckscheibe eingeschlagen und diverse Gegenstände aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendet. Die Tat ereignete sich auf einer Parkfläche in der Grünewaldstraße.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Donnerstag, um 21:45 Uhr, hat ein Unbekannter den Fahrstuhl im Dammer Tor Carré beschädigt. Er oder Sie hat zu dieser Zeit die Fahrstuhltüre im 5. OG gewaltsam geöffnet und diese dadurch beschädigt.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Von Freitag, 18:00 Uhr, auf Samstag, 15:00 Uhr, wurde ein weißer Nissan Qashqai angefahren. Das Fahrzeug parkte am Straßenrand der Kerschensteinerstraße. Die vordere Stoßstange wurde hierbei beschädigt.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Samstagmittag, gegen 14:30 Uhr, standen mehrere Fahrzeuge an der Rotlicht zeigenden Ampelanlage im Aspenweg. Als ein Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn die Straßenkreuzung querte, legte das erste Fahrzeug an der Ampel den Rückwärtsgang ein und stieß dabei mit dem dahinterstehenden weißen VW Transporter zusammen. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von Unfallort.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, in der Zeit von 10:40 Uhr bis 11:15 Uhr, parkte ein schwarzer Opel Corsa auf dem Parkplatz des Penny Marktes in der Daimlerstraße. Ein Unbekannter versuchte offenbar links vom Opel einzuparken und beschädigte ihn hierbei. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche mit seinem Fahrzeug vom Unfallort.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Freitag, 20:40 Uhr, bis Samstag, 07:50 Uhr, parkte ein roter Mercedes CLA in der Gartenstraße. Ein anderes Fahrzeug verursachte offenbar einen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugtüre und entfernte sich anschließend unerlaubt.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. In der Dr.-Hans-Meinhardt-Allee wurde ein roter Opel Corca auf dem Parkplatz der Firma Linde beschädigt. Das Fahrzeug stand dort von Montag bis Freitag und wurde offenbar an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Sonntagnacht, gegen 01:10 Uhr, hat sich ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten am Kreuzäcker-Ring zu schaffen gemacht. Der Mann flüchtete in Richtung Aftholderweg.

Der Täter war circa 180 groß, breitschultrig und dunkel bekleidet. Er trug eine Brechstange mit sich.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr, auf Sonntag, 14:10 Uhr, zerkratze ein Unbekannter die linke Fahrzeugseite eines weißen Audi A6 Avant. Das Fahrzeug stand im Haferweg.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In den Stunden von Freitagnacht bis Sonntagmorgen besprühte ein Unbekannter zwei Säulen am Wolfsthalplatz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde ein schwarzer Opel Astra angefahren und beschädigt. Der Unfall soll sich zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr ereignet haben. Das Fahrzeug parkte in dieser Zeit zuerst beim Aldi in der Emmy-Noether Straße und anschließend beim Edeka in der Brentanostraße. Auf einem der beiden Parkplätze wurde das Fahrzeug im vorderen linken Bereich beschädigt.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 03:00 Uhr, soll es bei der Open Air Veranstaltung des BRK Kahl am Main zu einer Handgreiflichkeit zwischen vier bis fünf Personen gekommen sein. Augenzeugen werden gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG / INNENSTADT. Freitagmittag hat ein Unbekannter ein grünes E-Bike der Marke Cube entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr in der Mainstraße. Der Unbekannte wurde beim davonfahren gesehen und wird wie folgt beschrieben:

Südländisches Äußere

Circa 180 cm

Circa 25 Jahre

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.