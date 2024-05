768. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger; zwei Personen verletzt - Nymphenburg

Am Samstag, den 18.05.2024, gegen 16:30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mini die Schloßschmidstraße stadtauswärts.

Auf Höhe der Hausnummer 5 lief unvermittelt ein 3-Jähriger mit Wohnsitz in München auf die Fahrbahn. Der Vater des Kindes, ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München, folgte dem Kind sofort, um es festzuhalten und zurückzuziehen.

Der 37-Jährige konnte trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem 3-Jährigen nicht verhindern. Der 27-Jährige wurde beim Versuch, den 3-Jährigen zurückzuziehen, ebenfalls durch den Pkw erfasst.

Sowohl der 3-Jährige als auch der 27-Jährige wurden durch den Unfall verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst jeweils in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

769. Zusammenstoß zwischen Linienbus und Trambahn; mehrere Personen verletzt - Neuhausen

Am Sonntag, den 19.05.2024, gegen 12:50 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München als Führer eines Linienbusses der Linie 144 die Waisenhausstraße in Richtung Nymphenburger Straße stadteinwärts.

An der Kreuzung zur Nymphenburger Straße beabsichtigte er, nach links in diese abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger als Führer einer Straßenbahn der Linie 12 die Nymphenburger Straße stadtauswärts.

Im Kreuzungsbereich kollidierte die Straßenbahn frontal mit der linken mittleren Busseite, infolgedessen sich der Bus um ca. 90° drehte.

Durch den Zusammenstoß wurden nach aktuellem Stand im Bus neben dem 58-Jährigen Fahrer zehn Fahrgäste leicht verletzt. Sie wurden teilweise mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht geschätzt werden.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei, welche auch die weiteren Ermittlungen führt, musste die Nymphenburger Straße in beide Richtungen für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Es kam hierbei zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt oder Verletzte, die gegenüber der Polizei bisher keine Personalien angegeben haben, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel. 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

770. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt - Pasing

Am Sonntag, den 19.05.2024, gegen 14:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Mercedes die Lortzingstraße in Richtung Pippinger Straße. An der Einmündung zur Josef-Felder-Straße beabsichtigte er, weiter geradeaus zu fahren.

Zur selben Zeit befuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorrad Suzuki die Josef-Felder-Straße in Richtung Lortzingstraße und wollte dort links abbiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurde der 26-Jährige verletzt und mit dem hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde leicht und das Motorrad schwer beschädigt. Dieses musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel. 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

771. Einbruch in ein Einfamilienhaus - Waldperlach

Am Freitag, den 17.05.2024 zwischen 08:00 und 08:20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus.

Dort wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Als die Bewohnerin, eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München, zurückkehrte und den Einbruch entdeckte, verständigte sie direkt den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gänseliesel-, Rübezahl-, Dornröschen- und Rumpelstilzchenstraße (Waldperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

772. Einbruch in einen Gewerbebetrieb - Giesing

Am Freitag, den 17.05.2024, gegen 23:40 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gewerbebetrieb.

Von dort entwendete er die Registrierkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fahrrad in westliche Richtung.

Das Tatgeschehen konnte durch einen Passanten beobachtet werden, welcher direkt den Polizeinotruf 110 verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte bislang keine neuen Erkenntnisse zum Täter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der St.-Martin-, Wendelstein- und Raintalerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

773. Versammlung im Kontext des „NAKBA Tag“ - Altstadt

Am Samstag, den 18.05.2024, fand eine sich fortbewegende Versammlung mit einem thematischen Kontext zum „NAKBA Tag“ statt, an der bis zu 3800 Personen teilnahmen.

Die Versammlung begann am Marienplatz gegen 15:00 Uhr und endete dort gegen 18:15 Uhr.

Dazwischen bewegte sich die Versammlung durch die Altstadt und das Glockenbachviertel.

Während der Versammlung wurden von den Versammlungsteilnehmern mehrere Transparente mit einem inhaltlichen Kontext zur Versammlung gezeigt.

Im Verlauf der sich fortbewegenden Versammlung beleidigte ein Passant eine Versammlungsteilnehmerin. Dieser wurde wegen Beleidigung angezeigt.

Ansonsten verlief die Versammlung störungsfrei.