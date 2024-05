ETTRINGEN. In den frühen Abendstunden des 19.05.2024 ereignete sich in der Türkheimer Straße in Ettringen ein Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens. Ein Gebäudekomplex, bestehend aus einem Heulager sowie einer Maschinenhalle brannte komplett nieder. An einem angrenzenden Stall wurde das Dach durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Tiere wurde keine verletzt, da diese bereits aus dem Stall herausgebracht wurden. Auf Grund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Insgesamt waren 210 Feuerwehrleute der umliegenden Gemeinden im Einsatz. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden im Rahmen der Brandbekämpfung leicht verletzt. Zusätzlich waren noch Kräfte des Rettungsdienstes sowie des THW vor Ort.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 750.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden von der PI Bad Wörishofen und dem Kriminaldauerdienst geführt. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das zuständige Fachkommissariat der KPI Memmingen. (KPI Memmingen)

