JENGEN/WEICHT. Am 19.05.2024, gegen 18:20 Uhr, stürzte eine 65-Jährige alleinbeteiligt von ihrem Pferd. Sie ritt zu diesem Zeitpunkt von Weicht auf der Hauptstraße in Richtung Weinhausen. Da die Reiterin keinen Helm trug, zog sie sich beim Sturz starke Kopfverletzungen zu. Die 65-Jährige wurde von den anwesenden Rettungskräften ca. 45 Minuten vergeblich reanimiert. Sie erlag schließlich ihren Kopfverletzungen. Die Straße war für die Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise für ein Fremdverschulden. Zeugen, die noch nicht von der Polizei befragt wurden und Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchloe zu melden. (PI Buchloe)

