BAYERISCH GMAIN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am späten Samstagabend, 18. Mai 2024, kam es in einer Pflegeeinrichtung in Bayerisch Gmain zu einem Vorfall, bei dem ein 74-Jähriger seinen Mitbewohner schwer verletzte. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und in einer Fachklinik für psychosomatische Fälle untergebracht.

Am Samstag (18. Mai 2024), gegen 22.05 Uhr, teilte eine Pflegekraft eines Seniorenheims in Bayerisch Gmain über den Polizeinotruf mit, dass ein 74-jähriger Mann seinen bereits am Boden liegenden Zimmergenossen geschlagen und getreten habe. Nach Eintreffen der sofort alarmierten Rettungskräfte konnten bei dem 69-jährigen Opfer erhebliche Kopfverletzungen festgestellt werden. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Der 69-Jährige wurde mit schwersten Kopfverletzungen von einer Rettungswagenbesatzung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nach ärztlicher Auskunft zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Reichenhall. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein erfolgt nun die weitere Sachbearbeitung durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft wurde auf Grund des vorliegenden Sachverhalts ein Unterbringungsbefehl beantragt. Noch am Nachmittag des 19. Mai 2024 wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt, welcher einen entsprechenden Unterbringungsbefehl erließ. Der 74-Jährige wurde daraufhin in einer Fachklinik für Psychiatrie untergebracht.

Hintergründe und Motiv der Tat sind jetzt unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, weshalb diesbezüglich noch keine Aussagen getroffen werden können. Sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer sind deutsche Staatsangehörige.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.