NIEDERBAYERN - LANDKREIS REGEN: Am Sonntag, den 19.05.2024, gegen 02:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Scheunenbrand in Viechtach mitgeteilt. Eintreffende Einsatzkräfte konnten feststellen, dass eine Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens im Vollbrand stand. Das Gebäude brannte fast vollständig nieder. In der Scheune befanden sich zwei Traktoren, sowie mehrere landwirtschaftliche Gerätschaften. Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000 - 300.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, auch Tiere waren nicht betroffen.

Aufgrund eines vorausgegangenen Unwetters vermuten die Einsatzkräfte einen Blitzschlag als Brandursache.

Die weitere Sachbearbeitung wird von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen.

Veröffentlicht am 19.05.2024 um 08:50 Uhr