DINGOLFING, LKR. DINGOLFING-LANDAU: Am Freitag, 17.05.2024, um 16:20 Uhr, kam es in Dingolfing im Bereich Römerstraße/Keltenstraße, in der Nähe des Bahnhofs, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde der Geschädigte von zwei unbekannten männlichen Personen festgehalten, während eine weitere unbekannte männliche Person dem Geschädigten mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Als der Geschädigte aufgrund der Schläge zu Boden stürzte, schlug der Täter mehrmals mit den Füßen gegen seinen Kopf. Im Anschluss flüchteten die drei unbekannten Personen Richtung Bahnhof. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Der Geschädigte wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus Dingolfing eingeliefert und wird dort stationär behandelt.

Von den drei unbekannten Personen liegen folgende Personenbeschreibungen vor.

1. Person: männlich, ca. 25 Jahre alt, schlank, südländischer/arabischer Typ, schwarze Haare, kurzer Bart, bekleidet mit einem kurzärmeligen Oberteil und hellblauen Jeans

2. Person: männlich, ca. 24 Jahre alt, schlank, südländischer/arabischer Typ, kurze schwarze Haare, Kinnbart, keine Angaben zur Bekleidung bekannt

3. Person: männlich, ca. 22 Jahre alt, schlank, südländischer/arabischer Typ, mittelblonde Haare, kurzer blonder Bart, keine Angaben zur Bekleidung bekannt

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, wird gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei Landshut unter der Telefonnummer 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Wolfgang Stegbauer, PHK+, Tel: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 18.05.2024 um 16:00 Uhr