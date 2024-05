GRAFENGEHAIG, LKR. KULMBACH. Am Freitag ging in Grafengehaig ein Geräteschuppen im Garten eines Einfamilienhauses in Flammen auf. Zur Brandursache ermittelt die Kripo Bayreuth.

Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es zu einem Brandfall im Grafengehaiger Ortsteil Eppenreuth. Das Feuer im Gerätehäuschen griff über auf ein angrenzendes Pelletlager, eine Werkstatt und die Wohnhausfassade. Die Feuerwehr war schnell an Ort und Stelle und konnte den Schaden begrenzen. Dieser wird derzeit auf rund 25.000 Euro geschätzt. Eine 55-jährige Bewohnerin trug durch das Feuer eine Rauchvergiftung davon und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Brandermittler der Kripo Bayreuth haben die Untersuchungen zur Brandentstehung aufgenommen.