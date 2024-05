POMMERSFELDEN, LKR. BAMBERG. Ein Kellerbrand sorgte am frühen Samstagmorgen in der Gemeinde Pommersfelden für einen hohen Gebäudeschaden. Die Kripo Bamberg ist mit den Ermittlungen betraut.

Am Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, bemerkten die Bewohner des Einfamilienhauses im Ortsteil Weiher den Brandgeruch in ihrem Keller. Der Wirtschaftsraum stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Durch die umliegenden Feuerwehren war das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht, Verletzte gab es nicht zu beklagen.

Höher als der eigentliche Brandschaden im Keller ist der Schaden an der Gebäudesubstanz. Durch die hohe Hitzeentwicklung entstand ein langer Riss im Gemäuer des Hauses. Aktuellen Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei mindestens 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei aus Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein fremdes oder absichtliches zutun wird derzeit ausgeschlossen, allerdings muss die genaue Ursache noch herausgefunden werden. Ein technischer Defekt ist denkbar.

Zur Sicherheit finden die Hausbewohner derweil bei ihrer Verwandtschaft Unterkunft, bis die Statik des Gebäudes geprüft ist und keine Gefahr mehr besteht.