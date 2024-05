DACHAU.Bei zwei Fällen von sogenanntem „Homejacking“ entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Dienstag, 14.05. 20:00 Uhr und Donnerstag, 16.05., 07:30 Uhr, drangen Unbekannte in zwei Wohnhäuser an der Friedensstraße sowie an der Breslauer Straße ein und durchsuchten die Gebäude gezielt nach den Schlüsseln der vor den Gebäuden abgestellten Fahrzeuge. Weitere Wertgegenstände in den Wohnräumen blieben unbeachtet.

Die Einbrecher entwendeten sodann einen Pkw Audi Q3 sowie ein BMW 230 Cabriolet im Gesamtwert von etwa 60000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.