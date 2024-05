1031 – Nach versuchtem Tötungsdelikt - aktueller Ermittlungsstand

In der Pressemeldung Nr. 0617, Nr. 0653, Nr. 0782 und Nr. 0914 berichteten wir u.a. Folgendes:

Pfersee - Am Montag (25.03.2024) gegen 17.25 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Leitershofer Straße. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer flüchtete. Ein 34-Jähriger wurde nach aktuellem Stand lebensgefährlich verletzt.

Zeugen teilten den Vorfall bei der Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen dem bislang unbekannten Autofahrer und dem 34-Jährigen. Hierbei stieg der 34-Jährige an der Kreuzung Leitershofer Straße Ecke Treustraße aus seinem Auto aus und stieg auf die Motorhaube des Audis.

Während der Auseinandersetzung fuhr der unbekannte Audi-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit los. Dabei stürzte der 34-Jährige von der Motorhaube des Audis. Anschließend flüchtete der Audi in Richtung Innenstadt.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Audi ein. Diese blieben ohne Erfolg.

Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

[…]

Die Polizei sucht mit dem Phantombild nach dem Täter und weiteren Zeugen.

Die Beschreibung lautet, wie folgt:

Auto: Audi, dunkelfarben, A4 bis A8 mit Augsburger Kennzeichen.

Fahrer: ca. 180 – 185 cm groß, zwischen 45 und 65 Jahre alt, schlank, mitteleuropäischer Typ, graue längere, zurückgekämmte Haare, kein Bart, keine Brille, sprach deutsch.

AB HIER NEU:

Der 34-jährige Geschädigte wird nach wie vor in einer Rehaklinik behandelt. Zwischenzeitlich befindet er sich auf dem Wege der Besserung. Er ist aus dem künstlichen Koma erwacht und kann sich wieder artikulieren. Somit soll der Mann in absehbarer Zeit als Zeuge vernommen werden, um weitere Details zum Täter und Hintergrund der Tat ermitteln zu können.

Parallel hierzu gehen die Fahrzeug- und Halterüberprüfungen im Stadtgebiet Augsburg und im Augsburger Umland weiter. Zwischenzeitlich überprüften die Ermittler knapp 400 Fahrzeuge und Halter.

Durch die Öffentlichkeitsfahndung, unter anderem auch mit einem Phantombild, gingen bislang 35 Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei geht jedem dieser Hinweise derzeit intensiv nach.

Ergänzende Beschreibung zum Tatverdächtigen:

mitteleuropäischer Typ, schlank, ca. 40 - 65 Jahre alt, ca. 175 - 185 cm groß, kein Bart, keine Brille; graue, nach hinten gekämmte, längere Haare; sprach deutsch.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist ein Audi A 4 Avant oder Audi A 6 Avant, dunkelfarben mit Augsburger Kennzeichen aufgefallen, welcher von einer Person gefahren bzw. benutzt wird, die dem Phantombild entspricht?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 in Verbindung zu setzen.

1032 – E-Scooter stößt mit Auto zusammen

Oberhausen – Am Donnerstag (16.05.2024) ereignete sich ein Unfall in der Straße Bleicherbreite. Ein E-Scooter sowie ein Auto waren daran beteiligt. Eine Person wurde mindestens leicht verletzt.

Gegen 20.30 Uhr war eine 22-Jährige mit einem Leih-E-Scooter auf der Eschenhofstraße unterwegs. Auf Höhe der Straße Bleicherbreite fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich. Dabei übersah sie offenbar einen querenden Toyota, dessen 29-Jährige Fahrerin Vorfahrt hatte. Beide Beteiligten konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die 22-Jährige wurde vom Toyota erfasst und stürzte. Sie wurde dabei mindestens leicht verletzt.

Durch den Aufprall wurde der E-Scooter gegen ein weiteres geparktes Auto geschleudert und beschädigte dieses. Zudem wurden der Toyota sowie der E-Scooter beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 6.000 Euro.

1033 – Sportflugzeug landet unsanft

Augsburg Flughafen – Am gestrigen Donnerstag (16.05.2024) ereignete sich ein Unfall auf dem Augsburger Flughafen. Die Insassen kamen mit dem Schreck davon.

Ein 68-Jähriger war zusammen mit seiner Ehefrau (66) in einem Sportflugzeug unterwegs. Bei der Landung auf dem Augsburger Flughafen setzte die Maschine offenbar so hart auf, dass Teile des Dämpfers beschädigt wurden. Es kam offenbar zum Kontakt zwischen Propeller und Rollbahn. Auf Grund der genannten Umstände konnte der 68-Jährige das Flugzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Die Maschine überfuhr die Begrenzungsleuchten und fuhr am Ende der Rollbahn gut 20 Meter weiter in die Grünfläche. Dort kam das Flugzeug zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Luftverkehrs gegen den 68-Jährigen.

1034 – Man(n) will es nicht glauben und übernachtet im Polizeiarrest

Hochfeld – Gestern Abend (16.05.2024) gerieten zwei Personen miteinander in Streit. Die Polizei versuchte die Situation im Interesse aller zu lösen. Letztlich musste aber ein Mann in Gewahrsam genommen werden. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Ein 42-Jähriger war zu Besuch bei seiner 63-jährigen Bekannten in der Firnhaberstraße. Gegen 23.00 Uhr gerieten die Beiden in Streit. Dabei schlug der 42-Jährige die Frau, welche durch Hilferufe auf sich aufmerksam machte. Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten beruhigten zunächst die Situation und erteilten dem 42-Jährigen einen Platzverweis. Dabei machten ihn die Polizisten ausdrücklich auf die Konsequenzen einer Missachtung des Platzverweises aufmerksam. Etwa eine Stunde später tauchte der Mann erneut bei der Frau auf. Auch die Streife kam wieder hinzu und nahm schließlich den 42-Jährigen – wie angekündigt- in Gewahrsam. Er war mit knapp zwei Promille betrunken und musste auf Grund seines Verhaltens die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

1035 – Nach Unfall geflüchtet

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (16.05.2024) ereignete sich ein Unfall in der Schönbachstraße. Der Verursacher flüchtete.

Gegen 19.10 Uhr saß ein 21-Jähriger in seinem geparkten Auto in der Schönbachstraße auf Höhe der Dinkelsbühler Straße. Er unterhielt sich dort mit seiner Beifahrerin. Zwischenzeitlich kam der Fahrer des vor ihm geparkten Fahrzeugs zurück und parkte aus. Dabei setzte er zurück und stieß gegen das Auto des 21-Jährigen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun nach dem Verantwortlichen.

1036 - Junger Mann raucht im Beisein von Jugendlichen einen Joint

Innenstadt – Am Donnerstag (16.05.2024) rauchte ein 19-Jähriger im Beisein von Jugendlichen einen Joint. Streifenbeamte griffen ein.

Gegen 20.15 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 19-Jähriger auf. Er rauchte auf dem Fischmarkt einen Joint und war dabei in Begleitung von zwei Jugendlichen. Die Beamten kontrollierten anschließend die Personen. Dabei stellte sich heraus, dass die Jugendlichen 14 bzw. 15 Jahre alt waren und zusammen mit dem 19-Jährigen unterwegs waren. Der Joint wurde sichergestellt.

Der 19-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten.

1037 – Nach Unfall geflüchtet

Lechhausen – Ein bislang Unbekannter verursachte am Donnerstag (16.05.2024) einen Verkehrsunfall. Er flüchtete anschließend. Verletzt wurde niemand.

In der Zeit von 09.45 Uhr bis 15.45 Uhr stand ein Daihatsu geparkt in der Soldnerstraße. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den Daihatsu und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.