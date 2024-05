REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einer Werbetechnikfirma in Regensburg und entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich.

Am Donnerstag, 17. Mai gegen 03:00 Uhr stieg ein bisher unbekannter Täter über ein Fester in den Keller einer Werbetechnikfirma in Regensburg ein und gelangte so in die Geschäftsräume. Dort durchwühlte der Tatverdächtige mehrere Schubladen und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der 61-jährige Eigentümer meldete den Vorfall am nächsten Morgen der Polizei.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spurensicherung am Tatort durchgeführt und die Ermittlungen übernommen.

Haben Sie zur Tatzeit in der Margaretenstraße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können? Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet unter der Rufnummer 0941/506-2888 um sachdienliche Hinweise.