ZIRNDORF. (517) Am Mittwochabend (15.05.2024) sprühten Unbekannte in Zirndorf (Lkrs. Fürth) mehrere politische Graffiti in der Nähe der Paul-Metz-Halle. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der oder die Täter sprühten gegen 23:50 Uhr in der Volkhardtstraße verschiedene Schriftzüge und Zahlenkombinationen mit linksradikalem Hintergrund in roter Farbe. Angebracht wurden diese großflächig auf einem Altkleidercontainer, Verteilerkästen und Mauern.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Das Fachkommissariat Staatsschutz der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser / bl