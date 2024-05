SANKT ENGLMAR. Am Donnerstag (16.05.2024) kam es im Gemeindebereich Sankt Englmar zu einem tödlichen Forstunfall.

Ein 83-jähriger Mann aus Sankt Englmar hat am Donnerstagnachmittag Holzarbeiten durchgeführt. Dabei stürzte er von einem zwei Meter hohen Holzstapel und verletzte sich schwer am Kopf. Der 83-Jährige verstarb noch am selben Abend in einem Krankenhaus. Die Ermittler der KPI Straubing gehen von einem Unfallgeschehen aus, Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Veröffentlicht am: 17.05.2024, 11:50 Uhr

