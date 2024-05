MÜNCHSMÜNSTER, LKR PFAFFENHOFEN: In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages geriet in einer Industriehalle am Berghauser Weg in Münchsmünster eine vollautomatische Druckgusspresse aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Maschine wurde dabei vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch.