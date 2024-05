NÜRNBERG. (516) Um Mitternacht (15.05.2024) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zwei Männer im Stadtteil Galgenhof. Einer der beiden führte eine größere Menge Marihuana mit sich und wurde festgenommen.



Einer Streife fielen gegen Mitternacht in der Forsthofstraße zwei verdächtige Männer auf. Als sie die beiden kontrollieren wollten, ergriffen diese die Flucht, konnten jedoch umgehend festgenommen werden.

Der 27-Jährige entledigte sich bei der Flucht seines Rucksackes und einem Glas, welches er in seiner Hand hielt. In dem Rucksack fanden die Beamten knapp 500 Gramm Marihuana, in dem Glas wurde weiteres Marihuana festgestellt.

Bei der Kontrolle des 25-Jährigen stellten die Polizisten in der Bauchtasche ebenfalls diverse Betäubungsmittelutensilien sowie Marihuana fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth führten die Beamten eine Wohnungsdurchsuchung durch. Hierbei stellten sie Marihuana, eine PTB-Waffe, eine Machete und Bargeld im hohen 3-stelligen Bereich sicher.

Der 27-jährige Mann wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 27-Jährigen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Erstellt durch: Moritz Schlösser / bl