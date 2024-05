REGENSBURG. Am Samstag, 4. Mai 2024, wurde eine 19-jährige Frau tot im Kofferraum ihres Fahrzeugs aufgefunden. Die Polizei konnte am selben Tag einen 55-jährigen Tatverdächtiger festnehmen, der sich in Untersuchungshaft befindet. Zur genauen Aufklärung des Tatgeschehens bittet die Kriminalpolizei Regensburg um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Vormittag des 4. Mai 2024 wurde der Einsatzzentrale Oberpfalz ein Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe in der Tiefgarage des Toom Baumarkts in der Frankenstraße 2c mitgeteilt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die eingesetzten Beamten im Kofferraum die Leiche einer 19-jährigen Frau aus dem Landkreis Cham. Wenige Stunden später konnte ein 55-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ ein Richter des Amtsgerichts Regensburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 55-Jährigen. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Örtlichkeit in der Tiefgarage um den Auffindeort und beim Wohnanwesen des inhaftierten 55-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf um den Tatort.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Zwischenzeitlich wurde eine Ermittlungsgruppe gebildet, in der Beamte der Kriminalpolizei Regensburg und Amberg gemeinsam kooperieren.

Zur genauen Aufklärung des Tatgeschehens bittet die Ermittlungsgruppe nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer war in der Zeit vom 03.05.2024, 17:00 Uhr, bis 04.05.2024, 06:00 Uhr, mit der Buslinie 41 von Regensburg in Richtung Schwandorf unterwegs?

Wer befand sich in der Zeit vom 03.05.2024, 17:00 Uhr bis 04.05.2024, 06:00 Uhr in der Tiefgarage?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.