INGOLSTADT; Vergangenen Freitag kam es im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Einer der Beteiligten zog ein Messer und stach zu. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Ingolstadt führten dazu, dass der Haupttäter heute in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Am vergangenen Freitag (10.05.2024) gerieten gegen 13:30 Uhr zwei Gruppen von Jugendlichen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Streit. Während der Auseinandersetzung kam es zwischen den Beteiligten zunächst zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Ein 14-Jähriger zückte im weiteren Verlauf ein Messer und ging auf einen seiner Kontrahenten los. Der 15-jährige Geschädigte erlitt hierdurch eine oberflächliche Hautverletzung im Bauchbereich.

Durch mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Ingolstadt konnte ein Teil der Jugendlichen noch im Nahbereich der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Unter ihnen war auch der 14-jährige Haupttäter.

Dieser ist bereits am Dienstag (07.05.2024) vergangene Woche polizeilich in Erscheinung getreten. In diesem Fall bedrohte der Ingolstädter einen 13-jährigen Schüler mit einem Messer, schlug ihn gemeinschaftlich mit mehreren weiteren Jugendlichen und entwendete dessen Mobiltelefon. Der Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Hals- und Kopfbereich. Diese Taten ereigneten sich in der Jahnstraße im Bereich des sogenannten Scherbelbergs.

Die Polizeiinspektion Ingolstadt ermittelt in den genannten Fällen wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung, Diebstahls und eines Vergehens gegen das Waffengesetz.

Der 14-jährige Haupttäter wurde am gestrigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Jugendliche heute in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.