WILLMARS, LKR. RHÖN-GRABFELD. Seit Donnerstagvormittag wird eine 11-Jährige vermisst, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei sucht nach dem Mädchen und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat liegen derweil nicht vor.

Die 11-Jährige verließ ihren Wohnort in Willmars am Donnerstagmorgen und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Das Mädchen könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und kontaktscheu gegenüber Fremden sein.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bis zur aktuellen Stunde erfolglos. Daher bittet die Polizei nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von der Vermissten liegt folgende Beschreibung vor:

163 cm groß

Ca. 50 Kilo schwer

Braune kurze Haare

Trägt ein pinke kurze Hose der Marke "Engelbert Strauss", ein blau-lila Trikotoberteil und blaue Strümpfe

Trägt keine Schuhe

Wer die 11-Jährige seither gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09776/806-0 mit der Polizeiinspektion Mellrichstadt in Verbindung zu setzen.