Die 17-jährige Janette Webert aus Schweinfurt wurde am Vormittag des 14.05.2024 zuletzt in Haßfurt gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bis zur aktuellen Stunde ergebnislos. Vorliegenden Hinweisen nach besteht die Möglichkeit, dass sich das Mädchen in Magdeburg bei einem Bekannten namens Noel aufhält.

Von der Vermissten liegt folgende Beschreibung vor:

ca. 165 cm groß

Schlank

Dunkelblonde schulterlange Haare

Trägt eine Brille, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Handtasche

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.