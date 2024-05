PFARRKIRCHEN. Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es heute Morgen in Pfarrkirchen, nachdem eine Zeugin einen Jugendlichen beobachtet hatte, der augenscheinlich eine Waffe in der Hand hielt und sich fußläufig auf dem Weg in die Schule befand.

Am Donnerstag (16.05.2024) gegen 07.50 Uhr Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich eine Gruppe Jugendlicher fußläufig auf dem Weg zum Schulzentrum befindet. Einer davon soll augenscheinlich eine Waffe in der Hand getragen haben. Die weiteren Überprüfungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden in enger Abstimmung mit den jeweiligen Schulleitungen durchgeführt. Im weiteren Verlauf konnten drei Jugendliche im Alter von 11 und 12 Jahren zeitnah ermittelt werden. Bei den Schülern wurden insgesamt vier Spielzeugwaffen aufgefunden und sichergestellt.

Eine Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt, die Schüler wollten sich auf dem Weg zur Schule gegenseitig ihr Spielzeug zeigen. Es waren Einsatzkräfte der Polzeiinspektion Pfarrkirchen sowie umliegender Polizeiinspektionen, der Zentralen Einsatzdienste aus Passau und der Grenzpolizei zur Unterstützung vor Ort. Ob möglicherweise Zuwiderhandlungen vorliegen, muss geprüft werden.

Veröffentlicht: 16.05.2024, 11.50 Uhr