Unter Vorwand in Wohnung gelangt - Trickdiebe geben sich als Handwerker aus

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Unter einem Vorwand haben sich dreiste Trickdiebe am Mittwochnachmittag Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Die Geschädigte informierte schließlich die Polizei, die nun ermittelt und dabei auch auf Zeugenhinweise hofft.

Gegen 15:10 Uhr stand ein Mann vor der Wohnungstür der Seniorin in der Rhönstraße. Er gaukelte vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen und wurde daraufhin hereingelassen. Er begab sich mit der Seniorin ins Badezimmer. Vermutlich nutzte ein zweiter Tatbeteiligter die Situation, um ebenfalls in die Wohnung der Frau zu gelangen.

Als der Betrüger die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Dame eine durchwühlte Schmuckschatulle fest. Ob auch etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Um weitere Erkenntnisse zu dem bislang noch unbekannten Täter und auch seinem unerkannten Mittäter zu erlangen, hofft die Kriminalpolizei Aschaffenburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer ist am Mittwoch im Bereich der Rhönstraße auf verdächtige Personen aufmerksam geworden?

Wer hat dort Personen gesehen, die den äußeren Anschein eines Handwerkers erweckten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1731 entgegen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät:

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich wie im vorliegenden Fall als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informieren Sie daher auch Ihre Angehörigen. Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen!

Versuchter Einbruch in Fliesengeschäft - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Geschäft einzusteigen. Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach versuchten die Täter gewaltsam zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, in das Geschäft im Schwalbenrainweg einzusteigen. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben und hinterließen einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-2230.

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagnachmittag wurde einer 65-Jährigen die Geldbörse entrissen. Die Geschädigte versuchte den Täter festzuhalten und verletzte sich hierbei leicht. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Die Tat ereignete sich dem Sachstand nach am Dienstag gegen 16:00 Uhr im EDEKA-Markt in der Josef-Roth-Straße. Der unbekannte Täter, von dem keine genauere Beschreibung vorliegt, riss der 65-Jährigen die Geldbörse aus der Hand und flüchtete aus dem Markt. Im Anschluss fuhr er mit seinem E-Scooter in Richtung Gemeindefeld. Die Geschädigte rannte dem Täter hinterher, stürzte hierbei und verletzte sich leicht.

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise von Zeugen unter Tel. 06021/857-2230.

Sachbeschädigung an Gartenhaus - Zeuge kann zwei Jugendliche bei Flucht beobachtet

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag und Dienstag wurde ein Gartenhaus in der Sportfeldsiedlung mutwillig und erheblich beschädigt. Ein Zeuge konnte die beiden mutmaßlichen Täter - zwei ältere Kinder bzw. Jugendliche - bei ihrer Flucht beobachten. Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auf weitere Zeugen.

Die Sachbeschädigung an dem Gartenhaus ereignete sich dem Sachstand nach zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 18:00 Uhr. Die noch unbekannten Täter schlugen die komplette Vorderseite der Hütte kaputt und rissen die Latten heraus. Zudem verteilten sie das Werkzeug aus dem Haus auf der angrenzenden Wiese und versenkten den Rasenmäher in einem naheliegenden Teich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ein Zeuge konnte am späten Montagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, zwei Kinder bzw. Jugendliche beobachten, die zunächst in Richtung des Gartenhauses liefen und sich kurze Zeit später eilig vom Tatort entfernten.

Diese werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

12-14 Jahre alt

kräftig

blonde kurze Haare

weißes T-Shirt

Täter 2:

12-14 Jahre alt

schlank

dunkle Haare

Brille

trug gestreiftes T-Shirt, 3/4-Hose, weiße Socken und Sandalen

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Verkehrskontrollen - Zwei Pkw-Fahrer mit rund einem Promille unterwegs

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG U. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zog die Obernburger Polizei zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr. Beide waren alkoholisiert unterwegs.

Erste Kontrolle in Obernburg

Gegen 22:00 Uhr stoppte eine Streife einen 48-Jährigen im Oberen Neuen Weg und konnte direkt Alkoholgeruch bei dem Pkw-Fahrer feststellen. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von rund einem Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld, Punkte sowie ein Fahrverbot.

Zweiter Pkw-Fahrer kurz nach Mitternacht gestoppt

In der Bollenwaldstraße in Aschaffenburg stoppte eine weitere Streife einen 68-Jährigen mit seinem Mercedes. Auch hier ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest ein Ergebnis von rund einem Promille. Auch der 68-Jährige hat mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde auf dem GLOBUS-Parkplatz in der Siemensstraße ein geparkter Mitsubishi angefahren.

HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 10:30 Uhr, wurde in der Haibacher Straße an mehreren Stellen der Elektrozaun an einem Grundstück mutwillig zerschnitten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, gegen 07:25 Uhr, kam es in der Alzenauer Straße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der zweite Unfallbeteiligte, ein weißer SUV, fuhr weiter ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, wurde der hintere rechte Reifen eines in der Hanauer Landstraße geparkten VW zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 17:45 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, wurde aus einem in der Burgunderstraße geparkten Mercedes Bargeld aus der Mittelkonsole entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.